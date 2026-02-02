Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile görüştü

15:392/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kazakistan
#Yermek Koşerbayev
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)