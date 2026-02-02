AK Partili İnan'dan çürümüş düzene karşı insanlık çağrısı: Son kale Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan küresel gelişmelere ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından güncel küresel gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Gazze'de çekilen fotoğrafı gösterdiği görsele yer veren İnan, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı şu şekilde;
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kavgası, bu kirli çağa vurulmuş en temiz mühürdür.
Küresel lağım çarkına tek başına meydan okuyanların sığınabileceği aşılmaz son kale, Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir."
