Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili İnan'dan çürümüş düzene karşı insanlık çağrısı: Son kale Recep Tayyip Erdoğan

AK Partili İnan'dan çürümüş düzene karşı insanlık çağrısı: Son kale Recep Tayyip Erdoğan

13:152/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan küresel gelişmelere ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan küresel gelişmelere ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından güncel küresel gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Gazze'de çekilen fotoğrafı gösterdiği görsele yer veren İnan, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımı şu şekilde;
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kavgası, bu kirli çağa vurulmuş en temiz mühürdür.
Küresel lağım çarkına tek başına meydan okuyanların sığınabileceği aşılmaz son kale, Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durmak, artık sadece bir lideri savunmak değil, bu çivisi çıkmış dünyaya karşı insan kalabilme davasının ta kendisidir."



#AK Parti Genel Sekreteri
#Recep Tayyip Erdoğan
#Eyyüp Kadir İnan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şubat ayı ev ve işyerleri için kira zammı 2026 belli oldu mu, yüzde kaç artacak? TEFE- TÜFE'ye göre kira artış oranı hesaplama tablosu