Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Gazze zirvesinde yan yana

Gazze zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman liderlerle yaptığı 'Gazze' zirvesine katıldı. Erdoğan ile masanın tam ortasında yan yana oturan Trump, "Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak. Gazze'deki savaşı bitireceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki durumla ilgili Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün, Endonezya ve Pakistan ile görüşmesi BM Genel Kurulu oturum aralarında başladı.
"Şu an en önemli toplantıdayım"
Görüşme öncesi basın mensuplarına konuşan Trump,
"Şu ana kadar 32 toplantı yaptık ama bu benim en önemli toplantım olacak. Bu toplantı çok önemli çünkü bir şeyi sonlandıracağız. Muhtemelen hiç başlamaması gerekirdi."
dedi.
"Gazze'deki savaşı bitireceğiz"
Savaşın bitmesini istediğini söyleyen Trump,
"Bu savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz."
ifadelerini kullandı.
