Karadeniz’in sert doğasında geçen hikâyesi, iki düşman aile arasındaki bitmeyen hesaplaşma ve geçmişten gelen sırlarla tansiyonu her hafta artıran Taşacak Bu Deniz dizisinde, gözler 13. bölüm fragmanına çevrildi. TRT 1 Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar.
Karadeniz'in sert doğasında çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüne dair takvim izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Ava Yaman'ın Eleni karakteriyle dikkat çektiği yapım normalde cuma akşamları ekrana gelirken bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü 13. bölümü ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Taşacak Bu Deniz büyük ilgi görüyor
TRT ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, Trabzon’un doğal güzelliklerini ön plana çıkararak adeta büyük bir etki yarattı.
Dizi, sade ama etkileyici anlatımı ve karakterlerin gerçekçi hikâyeleriyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Her bölümün sonunda bırakılan soru işaretleri, yeni bölümlere olan ilgiyi daha da artırıyor. 13. bölüm de bu merak zincirinin önemli halkalarından biri olacak gibi görünüyor.
Taşacak Bu Deniz 13. bölüm için geri sayım sürerken, yeni fragmanlar ve resmi açıklamalar geldikçe tablo daha da netleşecek. Şimdilik bilinenler bunlar; gerisi ise ekran başında izleyiciyi bekliyor.
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon kanallarında pek çok dizinin yayın takviminde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Taşacak Bu Deniz de kısa bir ara verdi. TRT 1 yayın akışına göre dizinin 13. bölümü bu hafta yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Taşacak Bu Deniz'in 13. bölümü 9 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.
Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Fragmanı Nereden İzlenir?
bölüm fragmanı yayınlandığında, resmi ve ücretsiz olarak şu kanallardan izlenebilecek:
TRT 1’in resmi internet sitesi
TRT 1’in YouTube kanalı
Dizinin resmi sosyal medya hesapları
TRT 1 Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
TRT 1 Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Bu bölümde Adil, Esme ve Oruç arasındaki gerilim daha da artarken, hikâyede sürpriz gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Yeni Bölümde Seyirciyi Neler Bekliyor?
13. bölüm, hikâyenin iyice düğümlendiği bir bölüm olmaya aday. Karakterler arasındaki gerilim giderek artarken, geçmişte saklanan sırların gün yüzüne çıkması bekleniyor. Özellikle son bölümde yarım kalan yüzleşmeler, yeni bölümde daha sert ve duygusal sahnelere kapı aralayacak gibi duruyor.
Aşk, ihanet ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği hikâyede bazı karakterlerin beklenmedik kararlar alacağı konuşuluyor. Bu kararların, dizinin ilerleyen bölümlerinde dengeleri tamamen değiştirmesi muhtemel. İzleyiciyi hem duygusal hem de sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor.
Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm Özeti
12. bölümde boşanma davasına saatler kala Adil, Esme'nin konağa dönüşünün yaratacağı acıyı anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi bir araya getirdi. Ancak Esme'nin verdiği beklenmedik tepki Adil'i sarsarken Eleni cephesinde de dengeler altüst oldu.
Oruç'un Sevcan ile evlenme kararı Eleni'yi derinden yaraladı. Nikah öncesinde yaşanan gelişmeler Oruç'u zor bir seçimin eşiğine getirdi.
Esme'nin ailesini yeniden bir araya getirme çabası ve Şerif'le yüzleşmesi ise olayların seyrini tamamen değiştirdi. Yaklaşan nikah, herkes için geri dönüşü olmayan bir dönüm noktasına dönüştü.