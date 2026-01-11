Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uçuşlara hava engeli: THY, İstanbul'da 54 seferini iptal etti

Uçuşlara hava engeli: THY, İstanbul'da 54 seferini iptal etti

19:5711/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 seferini iptal etti.
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.



#THY
#Uçak
#Sefer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adıyaman’ın 3 ilçesinde okullar tatil edildi: İşte Adıyaman'da okullar tatil edildiği ilçeler