İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? Valilikten tatil açıklaması var mı? İstanbul'da kar için saat verildi

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için saat tahminleri de geldi. Okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu ise öğrenciler, veliler ve çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, gece yarısından itibaren kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alacak. Peki yarın (12 Ocak Pazartesi) İstanbul'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı? İşte mega kent İstanbul'da beklenen kar yağışı ve kar tatili hakkındaki son gelişmeler.
İstanbul'da kar tatili için gözler valilikte. İstanbul'da aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışıyla beraber, öğrenciler ise yarın okullar tatil edilir mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Valiliği ile Meteoroloji tarafından peş peşe hava durumu uyarıları yapılırken, okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte İstanbul'da beklenen kar yağışı ile meteorolojiden yapılan uyarılar ve okul tatiline yönelik detaylar...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 12 OACAK PAZARTESİ
İstanbul'da beklenen kar yağışı sonrasında son dakika resmi açıklama geldi. İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar. İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ’yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak ’8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel’ grubu sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.
İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR UYARISI
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre Pazar öğle saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıklar gece saatlerinde kar yağışını beraberinde getirecek. İstanbul'da meteorolojik tahminlere göre Pazartesi günü yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek. Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
'YAĞIŞLAR YEREL VE KUVVETLİ'
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre de, İstanbul'da Pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diğer yandan Marmara bölgesinde güney ve doğuda yerel kuvvetli yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızında, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.