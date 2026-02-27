Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma günü, 27 Şubat 2026 tarihinde Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimiyle birleşiyor. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve tüm illerin Cuma vakitleri, namazın kılınışı, rekat sayısı ve faziletleri haberimizde.
27 Şubat 2026 Cuma Namazı Vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir Kaçta?
Bugün, 2026 Ramazan ayının ilk Cuma namazı eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Şafak İmsakiye verilerine göre büyükşehirlerdeki Cuma saati şu şekildedir:
Bugün cuma namazı saat kaçta?
Şehir Cuma Namazı Vakti (Öğle)
İSTANBUL:13:22
ANKARA:13:06
İZMİR:13:29
Cuma Namazı Kaç Rekattır?
Cuma namazı, cemaatle kılınması farz olan ve toplamda 10 rekat olarak eda edilen bir namazdır. Dağılımı ise şöyledir:
4 Rekat İlk Sünnet: Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
2 Rekat Farz: İmamla birlikte cemaatle kılınır (Cuma namazının aslı budur).
4 Rekat Son Sünnet: Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
Adım Adım Cuma Namazı Kılınışı ve Niyet Edilmesi
Cuma namazını doğru eda etmek için niyet ve sıralama büyük önem taşır.
1. Cuma Namazının İlk Sünnetine Niyet
Ezan okunduktan sonra: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" denilerek namaza başlanır. Bu namaz, öğle namazının 4 rekatlık sünnetiyle aynı şekilde kılınır.
2. Cuma Namazının Farzı (İmamla Kılınış)
Hutbe okunduktan sonra kamet getirilir. Cemaat şu şekilde niyet eder:
"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."
1. Rekat: Sübhaneke okunur, imam Fatiha ve zammı sureyi sesli okurken cemaat dinler. Rüku ve secde yapılır.
2. Rekat: İmam Fatiha ve zammı sureyi okur. Rüku ve secdeden sonra oturulur; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.
3. Cuma Namazının Son Sünneti
Farzdan sonra kılınır. Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat son sünnetini kılmaya."
Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları Nelerdir?
Bir kişiye Cuma namazının farz olması için şu kriterleri taşıması gerekir:
Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak.
Erkek olmak (Kadınlara farz değildir ancak kılabilirler).
Hür olmak.
Mukim olmak (Yolcu olmamak).
Sağlıklı olmak (Hastalık nedeniyle gidemeyecek durumda olmamak).
Cuma Günü Yapılması Sünnet Olan İbadetler
Yaşam koçunuz olarak bu günü sadece manevi değil, bedensel bir arınma günü olarak da görmenizi öneririm:
Gusül Abdesti Almak: Cuma günü boy abdesti almak müekked sünnetlerdendir.
Temiz ve Şık Giyinmek: Cemaate katılırken en güzel elbiseleri seçmek sünnettir.
Kehf Suresi Okumak: Cuma günü Kehf suresini okuyanın evi ile Kabe arası nurla dolar.
Salavat Getirmek: Peygamber Efendimize (S.A.V) bolca salat-ü selam getirilmelidir.
Cuma Gününün Önemi ve Faziletleri: Hadis-i Şerifler
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor ki: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." (Müslim).
Günahların Affı: İki Cuma arasında işlenen küçük günahlar, Cuma namazı hürmetine affolunur.
Duaların Kabulü: Cuma gününde "saat-i icabe" denilen bir an vardır ki, o anda yapılan dualar geri çevrilmez.
Müminlerin Bayramı: Cuma, İslam aleminde haftalık bayram ve bir araya gelme, sosyalleşme günüdür.
Cuma namazına yetişemeyen ne yapmalıdır?
Cuma namazının farzına yetişemeyen kimse, o günün öğle namazını kılar.
Kadınlar Cuma namazı kılabilir mi?
Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.