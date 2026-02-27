İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.