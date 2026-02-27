Türkiye'den ve dünyadan kullanıcılar bu sabah saatlerinden itibaren WhatsApp Web'e giremediklerini paylaştı. WhatsApp Web'e erişim problemi düzeldi mi, neden açılmıyor? WhatsApp'tan açıklama geldi mi? İşte 27 Şubat WhatApp erişim sorunu hakkında detaylar.
WhatsApp çöktü mü? 27 Şubat’ta WhatsApp Web çöktü mü sorusu gündem oldu. Küresel kesinti var mı, neden giriş sorunu yaşandı? İşte güncel durum ve detaylar.
WhatsApp Web neden açılmıyor?
İnternet kullanıcıları, 27 Şubat cuma sabahı itibarıyla popüler mesajlaşma platformu WhatsApp Web'e giriş sağlayamadı.
Milyonlarca kullanıcı WhatsApp platformuna giriş yapmakta ve mesaj gönderme sayfasını açmakta zorluk yaşıyor.
WhatsApp Web erişim sorunu hakkında açıklama
WhatsApp Web sürümünde yaşanan erişim sorunu, birçok ülkede kullanıcıların mesajlaşmasını engelledi. Sorunun kaynağına ilişkin ilk açıklama geldi.
İlk değerlendirmelere göre sorun, uygulamanın sunucu altyapısında yaşanan geçici bir aksaklıktan kaynaklandı. WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta cephesinden yapılan teknik çalışmaların ardından, hizmetin büyük ölçüde normale dönmeye başladığı ifade ediliyor. Buna rağmen hala bazı bölgelerde erişim probleminin devam ettiği de belirtilmiş. Mobil uygulamada ise çoğu kullanıcıda ciddi bir problem yaşanmadığı belirtiliyor.
Yetkililer, benzer kesintilerin zaman zaman yoğun trafik veya sistem güncellemeleri sırasında ortaya çıkabildiğini hatırlatıyor. Şu an için küresel çapta kalıcı bir kesinti beklentisi bulunmadığı belirtildi ancak bazı bölgelerde kısa süreli bağlantı problemleri devam edebiliyor.
WhatsApp Web’e bağlanamıyorsanız tarayıcıyı yenilemeyi, oturumu kapatıp yeniden giriş yapmayı veya geçici olarak mobil uygulamayı kullanmayı deneyebilirsiniz.
WhatsApp çöktü mü? 27 Şubat güncel durum
27 Şubat Perşembe itibarıyla WhatsApp genelinde dünya çapında doğrulanmış uzun süreli bir çökme rapor edilmedi. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama ile medya gönderimi gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiği görülüyor.