Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1

21:5327/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Nwaiwu ile Onuachu'nun gol sevinci
Nwaiwu ile Onuachu'nun gol sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'de konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti. Bordo-mavililerin devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, maçta attığı iki golle yıldızlaştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Paul Onuachu, 47 ile 50. dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti. Trabzonspor'da gollerinin tamamı kafa vuruşuyla geldi.


Karagümrük'ün maçtaki tek golünü 28. dakikada Verde attı.


Trabzonspor bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirve ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.


Trabzonspor-Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için


Tekke'den iki değişiklik

Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.


Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.


Trabzonspor’un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11’inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.


Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.

Zubkov döndü

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.


Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, Karagümrük karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girdi.


Tribünler boş kaldı

Trabzonspor, Karagümrük karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.


En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.







