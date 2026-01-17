iOS 26.3 Public Beta 2 ile Gelen Yenilikler

Donanımhaber’in elde ettiği verilere göre, Public Beta 2 sürümü sadece güvenlik değil, kullanıcı arayüzünde de ufak dokunuşlar barındırıyor:





Hata Düzeltmeleri: Önceki sürümlerde raporlanan Wi-Fi kopma sorunları ve bildirim gecikmeleri büyük ölçüde giderildi.





Performans Artışı: A18 ve A19 işlemcili cihazlarda CPU yönetiminin daha verimli hale getirildiği, bu sayede batarya ömründe küçük bir iyileşme beklendiği belirtiliyor.





Yenilenmiş Kilit Ekranı Widget'ları: Bazı sistem uygulamaları için daha dinamik ve özelleştirilebilir widget seçenekleri eklendi.