Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.3 güncellemesi için vites yükseltti. 17 Ocak 2026 itibarıyla Public Beta 2 sürümünün yayınlanması, kararlı sürümün dağıtımına dair takvimi de netleştirmeye başladı. Özellikle mesajlaşma dünyasında devrim yaratacak RCS uçtan uca şifreleme desteği ve sistem kararlılığına yönelik kritik iyileştirmeler, bu sürümün en dikkat çeken yanlarını oluşturuyor. Peki, iOS 26.3 ne zaman çıkacak? iOS 26.3 güncellemesini hangi modeller alacak?
Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple'ın yapacağı resmi duyuruya çevrilmişken, sızdırılan veriler iOS 26.3'ün çok yakında tüm uyumlu modeller için indirilebilir olacağını gösteriyor. Geliştirici ve Public Beta süreçlerinden elde edilen bulgular, iPhone deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak özelliklerin sinyallerini veriyor. Peki, iOS 26.3 tam olarak ne zaman çıkacak ve telefonunuza hangi yeni özellikleri getirecek? İşte tüm detaylar...
iOS 26.3 Çıkış Tarihi: Apple Ne Zaman Yayınlayacak?
Apple’ın geleneksel güncelleme döngüsüne ve LetemSvetemApplem ile Donanımhaber kaynaklı verilere baktığımızda; iOS 26.3'ün Public Beta 2 sürecine geçmiş olması, final sürümüne çok yaklaştığımızın en büyük kanıtı. Tahminlere göre, Apple bu güncellemeyi Ocak ayının son haftası veya en geç Şubat 2026'nın ilk haftasında genel kullanıma sunacak.
Devrim Niteliğinde Özellik: RCS Uçtan Uca Şifreleme
iOS 26.3 ile gelecek en büyük yenilik kuşkusuz RCS (Rich Communication Services) tarafındaki güvenlik güncellemesi olacak. BeeTekno'nun aktardığı bilgilere göre, Apple bu sürümle birlikte iPhone ve Android cihazlar arasındaki mesajlaşmalarda "uçtan uca şifreleme" desteğini tam kapasite devreye alıyor. Bu sayede:
Farklı platformlar arasındaki mesajlaşmalar çok daha güvenli hale gelecek.
Yüksek çözünürlüklü medya gönderimi optimize edilecek.
Yazıyor bilgisi ve okundu bildirimleri daha kararlı çalışacak.
iOS 26.3 Public Beta 2 ile Gelen Yenilikler
Donanımhaber’in elde ettiği verilere göre, Public Beta 2 sürümü sadece güvenlik değil, kullanıcı arayüzünde de ufak dokunuşlar barındırıyor:
Hata Düzeltmeleri: Önceki sürümlerde raporlanan Wi-Fi kopma sorunları ve bildirim gecikmeleri büyük ölçüde giderildi.
Performans Artışı: A18 ve A19 işlemcili cihazlarda CPU yönetiminin daha verimli hale getirildiği, bu sayede batarya ömründe küçük bir iyileşme beklendiği belirtiliyor.
Yenilenmiş Kilit Ekranı Widget'ları: Bazı sistem uygulamaları için daha dinamik ve özelleştirilebilir widget seçenekleri eklendi.
iOS 26.3 Güncellemesini Hangi Modeller Alacak?
iOS 26 işletim sistemini destekleyen tüm cihazlar, iOS 26.3 güncellemesini de sorunsuz bir şekilde alabilecek. Güncelleme listesinde yer alan başlıca modeller şunlar:
iPhone 17 Serisi
iPhone 16 Serisi
iPhone 15 Pro ve Pro Max
iPhone SE (2024 ve sonrası modeller)
Güncelleme Nasıl Yapılır?
iOS 26.3 yayınlandığında, iPhone'unuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünü takip ederek güncellemeyi denetleyebilirsiniz. Beta kullanıcıları ise doğrudan "Yazılım Güncelleme" bölümünden Public Beta 2 sürümüne geçiş yapabilirler.