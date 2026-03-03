Emekli bayram ikramiyesinde zam olacak mı? 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi kaç lira olacak? İşte resmi açıklamalar

Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?





Bayram ikramiyesi; SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine ödeniyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar da bu kapsamda yer alıyor.





Bunun yanında şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanıyor. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan bu ödeme, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştiriliyor.