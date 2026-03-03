Emekli bayram ikramiyesinde zam olacak mı? 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi kaç lira olacak? İşte resmi açıklamalar

2026 emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi sürerken gözler TBMM ve SGK’dan gelecek açıklamalara çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bütçe dengeleri ve Orta Vadeli Program vurgusuyla yaptığı değerlendirme sonrası “Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak, ödeme tarihi değişecek mi?” soruları yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli net tarihi ve olası zam kararını bekliyor.
Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için yeniden gündemde. Ramazan Bayramı yaklaşırken “emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?” sorusu Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifinde ikramiye artışı olup olmadığına ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.
Zam çalışması gündemde mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir artış maddesinin yer almadığını ifade etti.
Güler, Orta Vadeli Program çerçevesinde bütçe disiplinine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı için 4’er bin liralık ödemenin sürdürülebilmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarıldığını hatırlattı. Ek bir artış için yeni finansman ihtiyacının doğacağını belirten Güler, küresel ekonomik koşulların ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların bütçe dengeleri üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.
2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
SGK tarafından resmi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, bayram ikramiyelerinin genellikle dini bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırıldığı görülüyor.
2026 yılında Ramazan Bayramı 20–22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bu doğrultuda emekli bayram ikramiyesinin 9–13 Mart haftasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler SGK’nın duyurusuyla netleşecek.
Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?
Bayram ikramiyesi; SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine ödeniyor. Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar da bu kapsamda yer alıyor.
Bunun yanında şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanıyor. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi kapsamında yapılan bu ödeme, yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştiriliyor.