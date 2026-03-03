Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurusunda normal süre tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 2 Mart Pazartesi günü sona erdi. YKS geç başvuruları ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak. İşte ÖSYM TYT ve AYT sınav tarihi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre 6 Şubat’ta başlayan 2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’da sona erdi.
YKS geç başvurular ne zaman?
ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, geç başvurular 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.
YKS geç başvurusu nasıl yapılacak?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri
ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 ÖSYM YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.