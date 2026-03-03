Yeni Şafak
YKS başvurusu bitti mi? ÖSM 2026 YKS geç başvurular ne zaman?

YKS başvurusu bitti mi? ÖSM 2026 YKS geç başvurular ne zaman?

11:153/03/2026, Salı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurusunda normal süre tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 2 Mart Pazartesi günü sona erdi. YKS geç başvuruları ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak. İşte ÖSYM TYT ve AYT sınav tarihi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre 6 Şubat’ta başlayan 2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59’da sona erdi.

YKS geç başvurular ne zaman?

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, geç başvurular 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

YKS geç başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 ÖSYM YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

#YKS
#YKS geç başvuru tarihi
#ÖSYM
#AİS
