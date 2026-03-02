Yeni Şafak
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam galibiyet peşinde

Türkiye - Sırbistan maçı TRT 1'de

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Sırbistan’ı İstanbul’da konuk ediyor. Grupta üçte üç yapan 12 Dev Adam, dördüncü galibiyet için parkeye çıkacak. Kritik mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye-Sırbistan basketbol maçı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak. İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Milliler liderliğini korumak istiyor

C Grubu’nda oynadığı üç maçı da kazanan 12 Dev Adam, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem 4’te 4 yapacak hem de ikinci tur biletini cebine koyacak. Türkiye, ilk üç maçta ortaya koyduğu performansla grup liderliğini elinde bulunduruyor.

Sırbistan ikinci sırada

Sırbistan ise elemelerde çıktığı üç mücadelede iki galibiyet elde etti. İsviçre’yi 90-86, Bosna Hersek’i 74-72 mağlup eden Sırplar, Türkiye’ye 82-78 yenildi. Bu sonuçlarla C Grubu’nda ikinci sırada yer alan konuk ekip, İstanbul’dan galibiyetle dönerek dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Ergin Ataman yönetiminde kritik sınav

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, güçlü rakibi karşısında seyirci desteğini arkasına alacak. Türkiye-Sırbistan basketbol maçı canlı izle aramaları artarken, karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak.

A Milli Takım aday kadrosu

Aday kadroda şu isimler yer alıyor: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven.

Türkiye - Sırbistan maçı TRT 1'de

Türkiye - Sırbistan basketbol mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 12 Dev Adam’ın kritik mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izlemek için yazımızdaki linki kullanmanız yeterli.

