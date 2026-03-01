Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ordu'da 2 Mart yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi

Ordu'da 2 Mart yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi

20:101/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ordu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Mart’ta 9 ilçede eğitim öğretime ara verildi. Bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu. Valilik, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile küçük çocuğu olan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağını açıkladı.

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 2 Mart Pazar günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, özellikle kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 9 ilçenin tamamında eğitim faaliyetlerine ara verildi.



9 ilçede eğitime ara

Valiliğin duyurusunda Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için derslerin yapılmayacağı açıklandı.

Kamu personeline idari izin düzenlemesi


Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurumlarında görev yapan bazı personel için de özel düzenleme getirildi. Açıklamaya göre hamile çalışanlar, engelli personel, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel 2 Mart’ta idari izinli sayılacak.

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı


Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Ordu’da üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle yüksek rakımlı mahalleleri etkiledi. Kentin bazı noktalarında kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı, şehir genelinde ortalamanın ise 118 santimetreyi bulduğu bildirildi.


Yoğun kar ve beraberindeki buzlanma nedeniyle birçok bölgede heyelan meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu ana kadar 576 mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik


Belediye ekipleri, karla mücadelede önceliği hasta nakilleri ve cenaze hizmetlerine verdi. Bu kapsamda 69 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanırken, 21 vatandaşın cenaze hizmeti gerçekleştirildi. Küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları çağrısı yapıldı.


Yetkililer, olası acil durumlarda vatandaşların Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden destek talebinde bulunabileceğini hatırlattı.

#ordu
#okul tatili
#kar yağışı
#eğitime ara
#valilik açıklaması
#taşımalı eğitim
#ordu valiliği
#Ordu'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu'da 2 Mart yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi