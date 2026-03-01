Ordu'da 2 Mart yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi

Ordu’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Mart’ta 9 ilçede eğitim öğretime ara verildi. Bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim durduruldu. Valilik, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile küçük çocuğu olan kadın çalışanların da idari izinli sayılacağını açıkladı.
Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 2 Mart Pazar günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, özellikle kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 9 ilçenin tamamında eğitim faaliyetlerine ara verildi.
9 ilçede eğitime ara
Valiliğin duyurusunda Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için derslerin yapılmayacağı açıklandı.
Kamu personeline idari izin düzenlemesi
Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurumlarında görev yapan bazı personel için de özel düzenleme getirildi. Açıklamaya göre hamile çalışanlar, engelli personel, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel 2 Mart’ta idari izinli sayılacak.
Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Ordu’da üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle yüksek rakımlı mahalleleri etkiledi. Kentin bazı noktalarında kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı, şehir genelinde ortalamanın ise 118 santimetreyi bulduğu bildirildi.
Yoğun kar ve beraberindeki buzlanma nedeniyle birçok bölgede heyelan meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu ana kadar 576 mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik
Belediye ekipleri, karla mücadelede önceliği hasta nakilleri ve cenaze hizmetlerine verdi. Bu kapsamda 69 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanırken, 21 vatandaşın cenaze hizmeti gerçekleştirildi. Küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları çağrısı yapıldı.
Yetkililer, olası acil durumlarda vatandaşların Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden destek talebinde bulunabileceğini hatırlattı.