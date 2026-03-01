Ordu'da 2 Mart yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı





Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Ordu’da üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle yüksek rakımlı mahalleleri etkiledi. Kentin bazı noktalarında kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı, şehir genelinde ortalamanın ise 118 santimetreyi bulduğu bildirildi.





Yoğun kar ve beraberindeki buzlanma nedeniyle birçok bölgede heyelan meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu ana kadar 576 mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açtı.