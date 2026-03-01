MSÜ puanları sınav katılımcılarının gündeminde yer alıyor. 2026 MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenleniyor. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. TSK bünyesine katılmak isteyen adaylar, MSÜ sınavından kaç puan almak gerektiğini sorguluyor. Peki MSÜ kaç net kaç puan? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık MSÜ puanı kaç olmalı? MSÜ erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu sayısal ve eşit ağırlık puanı kaç? İşte MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları.
MSÜ sayısal, sözel ve eşit ağırlık net puanı kaç?
MSÜ BARAJ PUANI NEDIR?
Sınavda başarılı olmak için baraj puanı geçilmelidir ancak bu seviye henüz belirlenmemiştir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenecektir. Bu barajın üzerinde başarı sağlayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir. En düşük 100, en yüksek ise 500 alınabilmektedir.
MSÜ PUANI NASIL HESAPLANIR?
MSÜ puanı, ilgili katsayılar ve özel formüller kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanmış soru sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır. Test bölümlerinin ağırlığı aşağıdaki biçimde olacaktır.
- SA = Türkçe x 0,25 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,30 + Sosyal Bilimler x 0,10
- EA = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,20
- SÖ = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,20 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,35
- GN = Türkçe x 0,33 + Temel Matematik x 0,33 + Fen Bilimleri x 0,17 + Sosyal Bilimler x 0,17