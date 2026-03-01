Yeni Şafak
MSÜ baraj puanı kaç 2026? Milli Savunma Üniversitesi puan hesaplama:

MSÜ puanları sınav katılımcılarının gündeminde yer alıyor. 2026 MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenleniyor. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. TSK bünyesine katılmak isteyen adaylar, MSÜ sınavından kaç puan almak gerektiğini sorguluyor. Peki MSÜ kaç net kaç puan? Sayısal, sözel ve eşit ağırlık MSÜ puanı kaç olmalı? MSÜ erkek öğrenciler için Kara ve Deniz Harp Okulu sayısal ve eşit ağırlık puanı kaç? İşte MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları.

1 Mart Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) gerçekleştirildi. 2026-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltildi. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verildi. ÖSYM'nin takvimine göre 2026-MSÜ sınavının sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, MSÜ sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türü
ne göre öğrenci alım yapmaktadır. Buna göre MSÜ sınavından kaç puan almak gerekir?
MSÜ puan hesaplaması
nasıl yapılır? İşte
MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
.

MSÜ sayısal, sözel ve eşit ağırlık net puanı kaç?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girecek olan adayların, YKS'ye girmesi ve TYT'den 200 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir
.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu sayısal, eşit ağırlık
ve
sözel puan türü
ne göre öğrenci alım yapmaktadır.

MSÜ hava harp okulu

MSÜ BARAJ PUANI NEDIR?

Sınavda başarılı olmak için baraj puanı geçilmelidir ancak bu seviye henüz belirlenmemiştir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenecektir. Bu barajın üzerinde başarı sağlayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir. En düşük 100, en yüksek ise 500 alınabilmektedir.

MSÜ puanı hesaplama nasıl yapılır?

MSÜ PUANI NASIL HESAPLANIR?

MSÜ puanı, ilgili katsayılar ve özel formüller kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanmış soru sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır. Test bölümlerinin ağırlığı aşağıdaki biçimde olacaktır.

  • SA = Türkçe x 0,25 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,30 + Sosyal Bilimler x 0,10
  • EA = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,35 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,20
  • SÖ = Türkçe x 0,35 + Temel Matematik x 0,20 + Fen Bilimleri x 0,10 + Sosyal Bilimler x 0,35
  • GN = Türkçe x 0,33 + Temel Matematik x 0,33 + Fen Bilimleri x 0,17 + Sosyal Bilimler x 0,17


