ne göre öğrenci alım yapmaktadır. Buna göre MSÜ sınavından kaç puan almak gerekir?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavına girecek olan adayların, YKS'ye girmesi ve TYT'den 200 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir

Sınavda başarılı olmak için baraj puanı geçilmelidir ancak bu seviye henüz belirlenmemiştir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenecektir. Bu barajın üzerinde başarı sağlayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılabileceklerdir. En düşük 100, en yüksek ise 500 alınabilmektedir.