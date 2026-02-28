Ara tatil son dakika açıklaması 2026! YENİ DÖNEMCE ARA TATİL KALKACAK MI? Bakan Tekin'den açıklama

İkinci ara tatil için geri sayım sürerken, “Ara tatil kalkacak mı?” iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler ve veliler tatil tarihine odaklanırken, konuya ilişkin açıklama Bakan Yusuf Tekin’den geldi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Tekin, ara tatilin kaldırılmasına yönelik iddialara açıklık getirdi.
Yeni eğitim yılında ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği merak edilirken, Bakanlık takvimine göre ikinci ara tatilin planlanan tarihte uygulanması bekleniyor. Gözler hem resmi takvime hem de Bakanlıktan gelecek olası yeni duyurulara çevrildi.
ARA TATİL KALKACAK MI?
Okullar 180 iş günü devam etmek zorunda. Öğretmenler kanunlara göre 2 ay yaz tatili yapıyor. Bunların üzerine resmi tatilleri koyduğumuzda dini bayram tatillerimizi falan eklediğimizde takvim olarak sorunlar yaşayabiliyoruz. İş günü sayısını tamamlayamayacak duruma geliyoruz. Ara tatilleri kaldırmak deyince sanki okuma eklenecek gibi anlaşılıyor. Okulların açılışını eylül ayına öteleyeceğiz. Ara tatil kısmı eylül ayına eklenebilir. Biz okula çocukların geldiği gün sayısını artırmıyoruz. Tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz. Önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatilleri bizim takvimimizi etkileyecek olursa orada düzenleme yapabiliriz. Ara tatilleri kaldırmayacağız sadece düzenleme yapacağız.
ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
İkinci dönem uygulanacak olan ara tatil 16-20 Mart tarihlerinde olacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü son ders ile derse çıkacak; 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacaklar.
RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLLE BİRLEŞİYOR MU?
2026 Ramazan Bayramı tarihi ara tatil süresi içerisinde yer almaktadır. Ramazan Bayramı 20-21-22 Mart tarihlerinde kutlanacak.