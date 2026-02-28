10 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: THY 2 Mart'a kadar iptal edilen seferleri duyurdu

Türk Hava Yolları, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine seferlerini hava sahasındaki gelişmeler nedeniyle geçici olarak durdurdu. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün uçuşları 2 Mart’a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferleri ise 28 Şubat için iptal edildi.
Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.