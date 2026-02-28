Yeni Şafak
10 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: THY 2 Mart'a kadar iptal edilen seferleri duyurdu

10 ülkeye uçak seferleri iptal edildi: THY 2 Mart'a kadar iptal edilen seferleri duyurdu

12:5828/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
İşte iptal edilen seferler
İşte iptal edilen seferler

Türk Hava Yolları, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine seferlerini hava sahasındaki gelişmeler nedeniyle geçici olarak durdurdu. Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün uçuşları 2 Mart’a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Umman seferleri ise 28 Şubat için iptal edildi.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye yapılan uçuş seferlerinin tarih vererek iptal edildiğini duyurdu.

İşte THY iptal edilen seferler;

Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferler 2 Mart 2026’ya kadar;

Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferler 28 Şubat 2026 için iptal edildi.

Yahya Üstün'ün açıklaması şu şekilde;

Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.



