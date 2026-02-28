İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, “Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar” yanıtını verdi

'ŞAŞKINLIKTAN KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTARIZ'

İsrailli güvenlik yetkilileri, İran’a düzenledikleri saldırılarda lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrailli güvenlik yetkililerinin İran lideri Hamaney’e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduğu öne sürüldü.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

ABD ve İsrail’in hedefindeki İran Lideri Ali Hamaney

İran’ın en güçlü siyasi otoritesi, devletin lideri, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Ali Hamaney, hükümetin, ekonomi, çevre, dış politika, ulusal planlama alanındaki ana politikaları hakkında kararnameler çıkarabilir ve nihai kararlar verebilir.

Lider olarak Hamaney, hükümetin yürütme, yasama ve yargı organlarının yanı sıra ordu ve medya üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole sahiptir.