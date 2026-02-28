Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!





O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. Kadir Suresi. Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..





Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz.'Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.



