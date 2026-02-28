Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. İslam aleminin sevinçle karşıladığı Kadir Gecesinde müminler kandil mesajları ile sevdiklerinin kadir gecesini kutlayacak. Sosyal medya mecralarında veya sevdiklerinize mesaj yoluyla iletebileceğiz birbirinden güzel, anlamlı, resimli kandil mesajları bulunuyor. Anlamlı, kısa, uzun ve birbirinden güzel resimli 2026 kadir gecesi mesajlarını sizler için derledik.
Müslümanlar için son derece önemli olan üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı gün kaldı. İslam dini için en önemli kabul edilen zamanlardan; kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed (S.A.V)'e indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşmaba gecesi idrak edilecek. Müslümanlar, bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu özel gecede sevdiklerine Kadir Gecesi mesajları yollamak istiyor. Biz de sizler için birbirinden güzel kısa, uzun, hadisli, ayetli, dualı, resimli, anlamlı 2026 Kadir Gecesi mesajlarını derledik...
2026 KADİR GECESİ MESAJLARI
Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.
Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.
Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!
O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. Kadir Suresi. Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz.'Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz daim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.
Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.
Kadir Gecesi, müminlerin en hayırlı gecesidir. Bu gece dualarımızla Allah'a yakınlaşalım ve O'nun rahmetinden bolca nasiplenelim. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerinde olsun.'
Kadir Gecesi, insanlığın kurtuluşu için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gece dualarımızı yükseltelim ve dünya barışı, insanlık için huzur ve mutluluk için dua edelim.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı bir gecedir. Bu gece dualarımızla sevdiklerimize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve sağlık dilemeyi unutmayalım.
Kadir Gecesi, Allah'ın lütfettiği büyük bir nimettir. Bu gece dualarımızda O'na şükürlerimizi sunup, O'nun rızasını kazanmaya çalışalım.
Kadir Gecesi, insanların kalplerindeki kötü duyguları silip, onları iyiye ve güzele yönlendiren bir gecedir. Bu gece dualarımızla kalplerimizi arındırmayı ve hayatımızı düzgün bir şekilde yaşamayı dileyelim.
Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Ben Allah'tan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır." Kadir gecemiz mübarek olsun.
Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allahım bizi namazsız, rükûsuz ve secdesiz bırakma. İbadetten ve namazdan soğutma. Namazı yük olarak gösterme. Namazdan zevk almayı nasip eyle.
Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim..
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] ’Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O’na hayran’ Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Ey Rabbim! Kadir Gecesi'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
'Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir.' (Kadir: 97/1-5)
'Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız.' (Duhan: 44/3)
Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]
Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk' (el-Furkan 25/32).
“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)
Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm İslam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.