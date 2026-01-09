NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatı net ücret üzerinden hesaplanmıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatı hesaplanıyor.

2026 yılına ait asgari ücret brüt 33.030 TL olarak açıklandı. Asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 5 yıldır çalışıyorsa 165.150 lira, 10 yıldır çalışıyorsa 330.300 lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Tazminat hesaplamasında dikkat edilecek husus, tavan miktarı. Yeni açıklanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 lira. Çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı 64.948,77 lira üzerinden hesaplanacak. Mesela, brüt maaş 50 bin liraysa ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışılıyorsa, çalışana ödenecek kıdem tazminatı tutarı 500.000 TL olacak. Çalışanın maaşı 70 bin liraysa, 700.000 TL (70.000×10) ödenmeyecek, 649.487,70 TL (kıdem tazminatı tavanı: 64.948,77 x 10 yıl) ödenecek.







