Kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlı olarak geçirdiği en az bir yıllık kıdem süresinin karşılığı niteliğindedir. 2026 yılı ocak – haziran döneminde kamuda ve özel sektörde çalışan işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 64.498,77 TL'ye yükseldi. Peki yeni tavan ne zaman başlayacak? Kimlere ekstra ödeme yapılacak? 2026 yılı kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.
2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak.
KİMLER YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ORANINDAN YARARLANABİLİR?
İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.
Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.
Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.
SEYYANEN ZAM TAZMİNATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.
NASIL HESAPLANIYOR?
Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret (ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret) üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatı net ücret üzerinden hesaplanmıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatı hesaplanıyor.
2026 yılına ait asgari ücret brüt 33.030 TL olarak açıklandı. Asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 5 yıldır çalışıyorsa 165.150 lira, 10 yıldır çalışıyorsa 330.300 lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Tazminat hesaplamasında dikkat edilecek husus, tavan miktarı. Yeni açıklanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 lira. Çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı 64.948,77 lira üzerinden hesaplanacak. Mesela, brüt maaş 50 bin liraysa ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışılıyorsa, çalışana ödenecek kıdem tazminatı tutarı 500.000 TL olacak. Çalışanın maaşı 70 bin liraysa, 700.000 TL (70.000×10) ödenmeyecek, 649.487,70 TL (kıdem tazminatı tavanı: 64.948,77 x 10 yıl) ödenecek.
