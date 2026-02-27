BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? e-okul meb.gov.tr bilsem sınav sonuçları

BİLSEM sonuçları için beklenen tarih yaklaşırken öğrenci ve velilerin heyecanı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 sürecinde ön değerlendirme aşamasının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrildi.
Özel yetenekli öğrencilerin belirlendiği BİLSEM sürecinde kritik aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tamamlanan ön değerlendirme uygulamalarının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sınav sonuçları son dakika sorgulanıyor… 2026 BİLSEM sürecine ilişkin beklenen takvim açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, ön değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesini bugün duyuracak. MEB tarafından yayımlanan takvimde belirtilen tarihin netleşmesiyle birlikte sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Veliler ve öğrenciler, sonuçlarını e-okul.meb.gov.tr adresindeki BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgileriyle görüntüleyebilecek.
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları, 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Henüz sınav sonuçları açıklanma saati belli değil ancak öğlene kadar açıklanması bekleniyor.
BİLSEM SONUÇLARI 2026 SORGULAMA E-OKUL MEB EKRANI
BİLSEM TAKVİMİ 2026
Bilsem ön değerlendirme sürecini geçerek bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. BİLSEM kapsamında gerçekleştirilecek bireysel değerlendirme süreci 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde bireysel değerlendirmeye alınacak. Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.