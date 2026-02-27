BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? e-okul meb.gov.tr bilsem sınav sonuçları

BİLSEM TAKVİMİ 2026

Bilsem ön değerlendirme sürecini geçerek bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. BİLSEM kapsamında gerçekleştirilecek bireysel değerlendirme süreci 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde bireysel değerlendirmeye alınacak. Bilsem bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.