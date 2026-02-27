Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları sona erdi. ÖSYM takvimine göre adaylar sınav tarihi için geri sayıma geçti. 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarite, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ tarihi belli oldu. Sınav giriş yerleri ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. MSÜ 2026'ya katılacak adaylar ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sınav giriş belgeleri 19 Şubat itibarıyla yayımlandı. Adaylar 1 Mart tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgesine erişebilecek.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı olan 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini tamamlaması ve kılavuzda yer alan kurallara uygun şekilde hazırlık yapması önem taşıyor.
SINAVA İLİŞKİN DETAYLAR
Adaylar, MSÜ başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi sitesinden veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sınav takvimi, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.