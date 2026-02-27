Yeni Şafak
THY'den 'İran'a seferler iptal' iddialarına yalanlama

21:4427/02/2026, Cuma
Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlenecek seferlerin iptal edildiği iddialarını yalanladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." dedi.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ABD'nin İran'a olası saldırısı nedeniyle Türkiye'den İran'ya yapılacak uçuşların iptal edildiği öne sürüldü.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, herhangi bir sefer iptali olmadığını belirtip iddiaları yalanladı.

"Sefeler planlandığı şekilde devam ediyor"

Üstün'ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur.

Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."



