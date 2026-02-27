Yeni Şafak
Çin’den İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk edin uyarısı

27/02/2026, Cuma
Çin, ABD’nin olası askeri saldırı tehdidi nedeniyle İran’daki dış güvenlik risklerinin arttığını belirterek vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. Pekin yönetimi, İran’da bulunan Çinlilerden güvenlik önlemlerini artırmalarını ve en kısa sürede tahliye planlarını uygulamalarını istedi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları yayımladıkları uyarıda, İran'ın yakın zaman içinde dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığı, birçok ülkenin vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini salık veren uyarılar yayımladığı belirtildi.

Uyarıda, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilirken, halihazırda ülkede bulunan vatandaşların güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.



