MSÜ sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı 2026 tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci olma hayali kuran on binlerce aday için geri sayım hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor.

1 /7 2026 yılında gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geri sayım başladı. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

2 /7 MSÜ SINAV TARİHİ 2026 MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

4 /7 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR? 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sınav giriş belgeleri 19 Şubat itibarıyla yayımlandı. Adaylar 1 Mart tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgesine erişebilecek.

5 /7 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

6 /7 MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda, Türkçe 40 soru, Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru, Temel Matematik 40 soru, Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.









