Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MSÜ sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı 2026 tarihi

MSÜ sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı 2026 tarihi

14:4427/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askeri öğrenci olma hayali kuran on binlerce aday için geri sayım hız kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Peki, MSÜ sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı ve MSÜ sınavı 2026 tarihi

2026 yılında gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geri sayım başladı. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

MSÜ SINAV TARİHİ

2026 MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sınav giriş belgeleri 19 Şubat itibarıyla yayımlandı. Adaylar 1 Mart tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgesine erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI

MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

Sınavda,

Türkçe 40 soru,

Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,

Temel Matematik 40 soru,

Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.






#msü
#milli savunma üniversitesi
#msü sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç açarken, iftar saatinde edilecek iftar duası okunuşu ve anlamı