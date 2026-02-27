Futbolda bahis-şike soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı dahil 34 sanığa ayrı ayrı dava

Futbolda bahis-şike ile ilgili iddianem tamamlandı. Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı dahil 34 sanık hakkında ayrı ayrı dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis-Şike” soruşturması olarak bilinen dosyada önemli bir aşamaya gelindi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameler tamamlandı.
Her sanık için ayrı dava açıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameler ilgili mahkemelere gönderildi.
Her bir şüpheli hakkında görevli mahkemelerde ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türk futbolunda şike iddiaları ile toplumda ciddi sorunlara yol açan yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Yetkililer, yürütülen titiz çalışmaların devam edeceğini ve planlanan yeni operasyonlarla sürecin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.
İşte hakkında dava açılan 34 ismin listesi...
Hakemler
Erkan Arslan
Nevzat Okat
Yakup Yapıcı
Ahmet Kıvanç Kader
Nurullah Bayram
Baran Karaman
Futbolcular
Kerem Yusuf Sirkeci
Emircan Çiçek
Bartu Kaya
İzzet Furkan Malak
Metehan Baltacı
Mert Hakan Yandaş
Yunus Emre Tekoğul
Faruk Can Genç
Kadir Kaan Yurdakul
Orkun Özdemir
Alassane Ndao
Abdurrahman Bayram
Bahattin Berke Demircan
Doğukan Çınar
Eyüp Can Temiz
Furkan Demir
Gökhan Payal
İbrahim Yılmaz
Mustafa Çeçenoğlu
Ergün Nazlı
Hamit Bayraktar
Hüseyin Aybars Tüfekci
İlke Tankul
Mert Aktaş
İsmail Karakaş
Tufan Kelleci
Diğer
Buğra Cem İmamoğulları (TFF Yetkilisi)
Ersen Dikmen (Mert Hakan Yandaş'ın kupon yaptırdığı kişi)
