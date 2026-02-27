Yeni Şafak
Futbolda bahis-şike soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı dahil 34 sanığa ayrı ayrı dava

Futbolda bahis-şike soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı dahil 34 sanığa ayrı ayrı dava

27/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Futbolda bahis-şike ile ilgili iddianem tamamlandı. Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı dahil 34 sanık hakkında ayrı ayrı dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis-Şike” soruşturması olarak bilinen dosyada önemli bir aşamaya gelindi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameler tamamlandı.

Her sanık için ayrı dava açıldı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianameler ilgili mahkemelere gönderildi.

Her bir şüpheli hakkında görevli mahkemelerde ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türk futbolunda şike iddiaları ile toplumda ciddi sorunlara yol açan yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, yürütülen titiz çalışmaların devam edeceğini ve planlanan yeni operasyonlarla sürecin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

İşte hakkında dava açılan 34 ismin listesi...

Hakemler

Erkan Arslan

Nevzat Okat

Yakup Yapıcı

Ahmet Kıvanç Kader

Nurullah Bayram

Baran Karaman

Futbolcular

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Bartu Kaya

İzzet Furkan Malak

Metehan Baltacı

Mert Hakan Yandaş

Yunus Emre Tekoğul

Faruk Can Genç

Kadir Kaan Yurdakul

Orkun Özdemir

Alassane Ndao

Abdurrahman Bayram

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

İbrahim Yılmaz

Mustafa Çeçenoğlu

Ergün Nazlı

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekci

İlke Tankul

Mert Aktaş

İsmail Karakaş

Tufan Kelleci

Diğer

Buğra Cem İmamoğulları (TFF Yetkilisi)

Ersen Dikmen (Mert Hakan Yandaş'ın kupon yaptırdığı kişi)

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
