PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı

PlayStation Plus Mart oyunları, Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan PlayStation sahipleri için netleşti. Sony’nin üç kademeli abonelik sistemi kapsamında sunulan PS Plus Essential, Extra ve Deluxe paketleri arasından en temel katman olan Essential’a eklenecek yeni yapımlar belli oldu.

Mart ayında Essential kütüphanesine dört oyun

Mart 2026 itibarıyla PS Plus Essential aboneleri dört farklı oyuna ek ücret ödemeden erişebilecek. Liste şu şekilde:

PGA Tour 2K25 | PS5

Monster Hunter Rise | PS5, PS4

Slime Rancher 2 | PS5

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

Bu yapımlar spor, aksiyon-RPG ve çevrim içi rol yapma türlerinde farklı deneyimler sunuyor. Özellikle Monster Hunter Rise ve The Elder Scrolls Online Collection, uzun soluklu oynanış yapılarıyla dikkat çekiyor.

Şubat ayının ardından yeni liste

Şubat ayında PS Plus Essential kütüphanesine Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown eklenmişti. Mart listesiyle birlikte Sony, PlayStation Plus kütüphanesini düzenli olarak güncellemeyi sürdürüyor.

PS Plus abonelik sistemi, Türkiye’de artan oyun fiyatları karşısında kullanıcılar için alternatif bir erişim modeli sunuyor. Mart ayında erişime açılacak dört oyunun PlayStation Store’daki toplam satış fiyatının 4.000 TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Extra ve Deluxe paketler için açıklama bekleniyor