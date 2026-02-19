On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan, İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bir aydır. Bu ay boyunca, sabah namazından önce sahur yaparak oruca niyet edilir ve akşam ezanıyla iftar açılır. Bu yıl oruç ne zaman bitecek? Ramazan'ın son günü hangi gündür? 2026 Ramazan'ın son günü tarihi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, 2026 Ramazan ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilecek. Tatil planlarını önceden yapmak isteyen kişiler ise "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2026 Ramazan ayının son günü ne zaman?

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan ayı 19 Şubat başladı ve 29 gün sürecek. 20 Mart 2026 Perşembe Günü Ramazan ayı bitecek.



2026 ilk oruç ne zaman tutulacak?

Yayımlanan takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başladı. Müslümanlar, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Teravih namazları da Ramazan’ın ilk gecesiyle birlikte eda edilmeye başlanacak.



2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar













