Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? 18 Şubat İSKİ raporu

Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? 18 Şubat İSKİ raporu

21:2218/02/2026, Çarşamba
İSKİ’nin 18 Şubat 2026 verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 40,48’e yükseldi. Son yağışların ardından su seviyelerinde artış gözlenirken, en yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise Kazandere ve Pabuçdere’de kaydedildi. Megakentte su rezervlerindeki toparlanma dikkat çekti.

İstanbul baraj doluluk oranı, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla İSKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, son yağışların etkisiyle megakentteki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 40,48 olarak ölçüldü. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da su kaynaklarındaki artış, kurak geçen sonbahar aylarının ardından yakından takip ediliyor.

Yağışlar baraj seviyelerine yansıdı

Ekim ve kasım aylarında yüzde 20-25 bandının altına kadar gerileyen su seviyeleri, kış yağışlarıyla birlikte yeniden yükseliş trendine girdi. İSKİ verileri, İstanbul genelinde barajlardaki su miktarının kademeli olarak arttığını ortaya koydu. Özellikle son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışı, rezervlere olumlu yansıdı.

En yüksek doluluk Elmalı’da

Baraj bazında değerlendirildiğinde en yüksek doluluk oranı yüzde 89,46 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi. Istrancalar Barajı yüzde 74,42, Darlık Barajı yüzde 58,75 ve Ömerli Barajı yüzde 56,64 seviyelerinde ölçüldü. Bu oranlar, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ana su kaynaklarında toparlanma sinyali veriyor.


Düşük seviyedeki barajlar

Bazı barajlarda ise doluluk oranları düşük seviyede seyretmeye devam ediyor. Kazandere Barajı yüzde 14,88 ile listenin en alt sırasında yer alırken, Pabuçdere yüzde 23,42, Sazlıdere yüzde 25,44 ve Terkos yüzde 25,84 oranında doluluk gösterdi. Büyükçekmece Barajı yüzde 29,19, Alibey Barajı ise yüzde 34,23 seviyesinde ölçüldü.

İSKİ’nin açıkladığı 18 Şubat 2026 tarihli güncel veriler, İstanbul baraj doluluk oranlarında sınırlı ancak istikrarlı bir artışa işaret ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan rezervlerdeki gelişmeler, özellikle kış aylarında yağış miktarına bağlı olarak yakından izlenmeye devam ediyor.

ÖMERLİ %56.64

DARLIK %58.75

ELMALI %89.46

TERKOS %25.84

ALİBEYKÖY %34.23

BÜYÜKÇEKMECE %29.19

SAZLIDERE %25.44

ISTRANCALAR %74.42

KAZANDERE %39.42

PAPUÇDERE %23.42


