Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? 18 Şubat İSKİ raporu

İstanbul baraj doluluk oranı, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla İSKİ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, son yağışların etkisiyle megakentteki barajların ortalama doluluk seviyesi yüzde 40,48 olarak ölçüldü. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da su kaynaklarındaki artış, kurak geçen sonbahar aylarının ardından yakından takip ediliyor.