Afyonkarahisar imsakiyesi 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine bu akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazı ile giriyoruz. Afyonkarahisar’da yaşayan vatandaşlar, ilk teravih namazı saati ve ilk sahur vakti için hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 Afyonkarahisar imsakiyesine göre ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Afyonkarahisar'da ilk sahur ve ilk iftar vakti ne zaman? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle Afyonkarahisar teravih vakti, namazın kılınışı ve tüm detaylar.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Aftonkarahisar’da camiler mahyalarla süslendi, sofralar bereket için hazırlandı. 18 Şubat akşamı yatsı ezanıyla birlikte camilere akın edecek olan müminler, 2026 yılının ilk teravih namazını eda edecek. Ardından gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için uyanılacak. İşte Aftonkarahisar halkının merakla beklediği 2026 Ramazan rehberi.
Afyonkarahisar’da İlk İftar Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Yeni Şafak İmsakiye sayfasındaki güncel verilere göre, Afyonkarahisar için ilk iftar (akşam namazı) vakti şu şekildedir:
Afyonkarahisar İlk İftar Vakti: 18:46
Afyonkarahisar’da İlk Sahur (İmsak) Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Afyonkarahisar İlk Sahur (İmsak) Vakti: 06:15 (19 Şubat Perşembe)
Afyonkarahisar’da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Afyonkarahisar İlk İftar Vakti: 20:03 (19 Şubat Perşembe)
Afyonkarahisar 2026 Ramazan imsakiyesi
Afyonkarahisar'nın 30 günlük tam imsakiyesi için Yeni Şafak 2026 Afyonkarahisar İmsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Oruca nasıl niyet edilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.
Ramazan orucuna niyet örneği:
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."
Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.
Kadir gecesi ne zaman 2026?
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi