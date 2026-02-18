Ankara imsakiyesi 2026: Ankara İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Ramazan ayı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, dua ve ibadetin yoğunlaştığı mübarek bir aydır. Bu ayda edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında bolca dua edilmesini tavsiye etmiş ve özellikle iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.

1. İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUA

İftar, gün boyunca sabırla tutulan orucun açıldığı andır. Bu vakitte edilen duaların kabul edileceğine dair hadisler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iftar açarken şu duayı okumuştur:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap kesinleşti." Ebu Davud, Savm, 22

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de geçen şu dua da iftar vakitlerinde okunabilir:

"Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!"

(Âl-i İmrân Suresi, 16. Ayet)