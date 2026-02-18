Ankara imsakiyesi 2026: Ankara İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine bu akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazı ile giriyoruz. Ankara’da yaşayan vatandaşlar, ilk teravih namazı saati ve ilk sahur vakti için hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 Ankara imsakiyesine göre ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Ankara'da ilk sahur ve ilk iftar vakti ne zaman? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle Ankara teravih vakti, namazın kılınışı ve tüm detaylar.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Ankara’da camiler mahyalarla süslendi, sofralar bereket için hazırlandı. 18 Şubat akşamı yatsı ezanıyla birlikte camilere akın edecek olan müminler, 2026 yılının ilk teravih namazını eda edecek. Ardından gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için uyanılacak. İşte Ankara halkının merakla beklediği 2026 Ramazan rehberi.
Ankara'da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Yeni Şafak İmsakiye sayfasındaki güncel verilere göre, Ankara için ilk teravih (yatsı namazı) vakti şu şekildedir:
Ankara İlk Teravih Vakti: 19:52
Ankara'da İlk Sahur (İmsak) Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Ankara İlk Sahur (İmsak) Vakti: 06:07 (19 Şubat Perşembe)
Ankara’da İlk iftar Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Ankara İlk İftar Vakti: 18:24 (19 Şubat Perşembe)
Ankara 2026 Ramazan imsakiyesi
Ankara'nın 30 günlük tam imsakiyesi için Yeni Şafak 2026 Ankara İmsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
RAMAZAN AYINDA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
Ramazan ayı, manevi huzurun zirveye ulaştığı, dua ve ibadetin yoğunlaştığı mübarek bir aydır. Bu ayda edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan ayında bolca dua edilmesini tavsiye etmiş ve özellikle iftar vakitlerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bildirmiştir.
1. İFTAR VAKTİNDE OKUNACAK DUA
İftar, gün boyunca sabırla tutulan orucun açıldığı andır. Bu vakitte edilen duaların kabul edileceğine dair hadisler bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), iftar açarken şu duayı okumuştur:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, Senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşallah sevap kesinleşti." Ebu Davud, Savm, 22
Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'de geçen şu dua da iftar vakitlerinde okunabilir:
"Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!"
(Âl-i İmrân Suresi, 16. Ayet)