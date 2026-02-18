TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YENİ ÇEKİLİŞ LİSTESİ: İl il TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, İstanbul ve Ankara ne zaman?

TOKİ’de kura heyecanı sürüyor. Murat Kurum tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimleri tamamlanan illerde sonuçlar il bazlı sayfalar üzerinden yayımlanırken, özellikle Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul için sonuç sorgulamaları yoğunlaştı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda kura süreci adım adım ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu takvim kapsamında yeni illerde hak sahipleri belli olacak. Kura sonuçları çekiliş tamamlandıktan sonra ilgili ilin resmi sayfasında yayımlanacak, büyükşehirler için ise sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL 2026
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8.190 ve Kırklareli'de 2.255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12.165,
20 Şubat Cuma Adana'da Çanakkale'de 3.276 ve Gaziantep'te 13.890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
MERSİN
Tarih: 18 Şubat Çarşamba
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
KIRKLARELİ
Tarih: 18 Şubat Çarşamba
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
DİYARBAKIR
Tarih: 19 Şubat Perşembe
Saat: 11.00
Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu
ADANA
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
ÇANAKKALE
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
GAZİANTEP
Tarih: 20 Şubat Cuma
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
BURSA
Tarih: 21 Şubat Cumartesi
Saat: Henüz belli değil
Yer: Henüz belli değil
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.