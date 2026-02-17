İslam alemi için en değerli ay olarak kabul edilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Recep ayı 19 Ocak 2026 Pazartesi'yi 20 Ocak Salı gününe bağlayan gece sona erdi. 20 Ocak 2026 tarihinde başlayan Şaban ayının ardından ise Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayında iller saat farkından dolayı farklı vakitte oruç tutmaya ve açmaya başlıyor. Peki, bu yıl hangi ülke, hangi il kaç saat oruç tutacak? 2026 yılında ne kadar, kaç saat oruç tutulacak? İşte ülkelere ve illlere göre oruç tutulacak saatler...
Ramazan ayı ve orucun tutulacağı dönem hicri takvime göre belirleniyor. Bu yıl kaç gün oruç tutacağız? sorusu da cevap bekleyen sorular arasında yer alıyor. Her yıl yapılan hesaplamalara göre Ramazan ayında tutulacak oruç gün sayısı değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2026 yılında kaç saat oruç tutacağız?
RAMAZAN AYI İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahur için sofraya oturacak. 19 Şubat akşamı ise yılın ilk iftarı yapılacak.
EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?
19 Şubat'ta Ramazan'ın ilk günü İstanbul imsak vakti 06:22 iftar vakti 18:49 olup; İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü 12 saat 27 dakika oruç tutulacak.
Ramazan'ın son günü ise İstanbul için imsak 05:38 iftar vakti 19:21 olacak. Toplamda 13 saat 43 dakika oruç tutulacak.
En kısa oruç tutan şehir olan Hatay'da ilk gün imsak vakti 05:53 iftar vakti ise 18:27 olup, 12 saat 34 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü ise imsak 05:15 iftar 18:53 olup, 13 saat 38 dakika oruç tutulacak.
Türkiye'de en uzun orucun tutulduğu il olan Sinop'ta ise Ramazan'ın ilk günü imsak 05:57 iftar 18:23 olup toplamda 12 saat 26 dakika oruç tutulacak. Son gün ise imsak 05:11 iftar 18:57 olup toplamda 13 saat 46 dakika oruç tutulmuş olacak.
BU YIL KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
2026 yılında Ramazan ayı günlerin daha kısa olduğu kış aylarına denk geldiği için yaz aylarına tekabül eden Ramazan aylarına oranla daha kısa süre oruçlu olacağız. Bu yıl günde ortalama 12-13 saatimiz oruçlu geçecek.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK, 30 MU 29 MU?
Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek.
19 Şubat'ta başlayan Ramazan'ın son günü 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
2026 İlk İftar Ne Zaman?
11 ayın sultanı ramazan ayında ilk iftarlar 20 Şubat 2026 tarihinde açılacak.
İstanbul'da ilk iftar 18.49'da yapılacak.
Ankara'da ilk iftar 18.35'te.
İzmir'de ilk iftar 19.00'da.
Bursa'da ilk iftar 18.50'de.
2026 İlk Sahur Ne Zaman?
19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece, ilk sahurlar yapılacak.
İL İL İMSAKİYE 2026
İstanbul'da ilk sahur 06.22'de yapılacak.
Ankara'da ilk sahur 06.06'da.
İzmir'de ilk sahur 06.29'da.
Bursa'da ilk sahur 06.21'de.
RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)
EN UZUN SÜRE ORUÇ HANGİ ÜLKEDE TUTULACAK?
En uzun süreli oruç, ramazanın ilk gününde Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 saat 22 dakika olarak tutulacak
Ramazan ayında bu sene, dünya genelindeki Müslümanlar günde yaklaşık 12 ila 15 saat oruç tutacak. Kuzey yarım kürede günler uzadıkça oruç süreleri artarken güney yarım kürede ise kademeli olarak kısalacak.
Müslümanlar, dünya genelinde ramazan ayına 18 ya da 19 Şubat'ta başlamaya hazırlanırken oruç tutma süreleri ülkelerin konumuna göre değişecek.
Dünya genelindeki 2 milyarı aşkın Müslüman için ramazandaki günlük oruç süresi, coğrafi konum ve yılın dönemine bağlı olarak değişiklik gösterirken süreler yaklaşık 12 ila 15 saat şeklinde seyredecek.
Kuzey yarım kürede yaşayan Müslümanlar için bu yıl oruç süreleri geçen yıla göre biraz daha kısa olacak ve 2031'e kadar kademeli olarak kısalmayı sürdürecek. 2031'de kuzey yarım kürede en kısa, güney yarım kürede ise en uzun oruç süreleri görülecek.
Kuzey yarım kürede 2047'de en uzun oruç süreleri görülürken güney yarım kürede ise en kısa oruç süreleri yaşanacak.
Hicri takvimin 33 yıllık döngüsü nedeniyle ramazan her yıl 10-12 gün daha erken başladığı için bu ay, 2030'da iki kez idrak edilecek. Buna göre ramazan 2030'da önce 5 Ocak'ta, ardından 26 Aralık'ta başlayacak.
Bu ramazanda kış mevsimini yaşayan kuzey yarım kürede ilk gün oruç süreleri yaklaşık 12-13 saat olacak ve ay ilerledikçe bu süre kademeli olarak uzayacak.
Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi güney yarım küre ülkelerinde ise ilk gün oruç sürelerinin 14-15 saate kadar çıkması, ay boyunca ise kısalması bekleniyor.
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerinde başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, ramazanın ilk gününde oruç süreleri, Türkiye'de 12 saat 23 dakika, Suudi Arabistan'da 12 saat 42 dakika, ABD'de 12 saat 25 dakika, İngiltere'de 12 saat 8 dakika, Finlandiya'da 11 saat 53 dakika, Pakistan'da 12 saat 30 dakika, Japonya'da 12 saat 27 dakika, İspanya'da 12 saat 23 dakika, Endonezya'da 13 saat 28 dakika, Brezilya'da 13 saat 47 dakika ve Güney Afrika'da 14 saat 13 dakika olarak hesaplandı.
Ramazanın son günü en uzun oruç İzlanda ve Grönland'da
Ramazanın muhtemel son günü 19 Mart'ta oruç tutma süreleri, ayın başlangıcına göre değişkenlik gösterecek.
Hesaplamalara göre, ramazanın son gününde İzlanda'nın Reykjavik kenti ile Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 3 dakika ile en uzun orucun tutulacağı öngörülüyor.
Ramazanın başında 15 saat 22 dakika ile en uzun orucun tutulacağı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ise bu süre 2 saate yakın kısalarak 13 saat 46 dakika olacak.