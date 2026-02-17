İstanbul'da bugün (17 Şubat Salı günü) 12 saat süren su kesintisi yaşanacak. İİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi. 17 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İşte İSKİ 17 Şubat su kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri.
İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI: 17 ŞUBAT’TA 9 SAAT SU KESİLECEK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacak.
İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ), Hadımköy Su Deposu’ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.