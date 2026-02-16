TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da inşa edilecek olan 15 bin 200 konutun kurası 16 Şubat 2026 Salı günü Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda saat 11:30’da çekilecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Konya TOKİ kura canlı çekiliş YouTube kanalında gerçekleştirilecek. İşte Konya TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.