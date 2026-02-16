BİM 17-20 Şubat 2026 aktüel kataloğunu yayınladı: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kelebek kurutmalık, ütü masası, çok amaçlı organizerler...

BİM 17-20 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Ramazan öncesi son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde vatandaşlar toptan fiyatına perakende satış yapan marketlerin kataloglarını incelemeye devam ediyor. BİM 17 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor. İşte 17-20 Şubat BİM aktüel kataloğunun ayırntıları.
BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimler belli oldu. Mutfak alışverişini ucuza getirecek 17-20 Şubat BİM indirimli ürünler listesi ve fiyatlar açıklandı. İşte, BİM aktüel ürünler 17-20 Şubat 2026 indirimleri
17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Oyuncaklı Yumurta 35 TL
Karpuz&Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 45 TL
Patito Patates Cipsi 31 TL
Hazarbey Dut Kurusu 100 g 75 TL
Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL
Nutova Kabak Çekirdeği 200 g 62,50 TL
Fellas Kuruyemiş Bar 3x30 g 119 TL
Nutella 1 kg 339 TL
Hanuta Fındıklı Kremalı Gofret 22x2 g 45 TL
Eszet Fındıklı İnce Çikolata 75 g 79 TL
Uno 3 Katlı Pasta Keki Çeşitleri 99 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 145 TL
17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Ahududu Aromalı Kolajen 250 g 299 TL
Pre-Workout Çeşitleri 250 g 299 TL
Kreatin 250 g 299 TL
Çikolata Aromalı Protein Tozu 750 g 849 TL
%100 Fıstık Ezmesi 330 g 109 TL
Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 g 269 TL
Sade Glutamin Ahududu Aromalı Bcaa+ 180 g 269 TL
Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 75 TL
17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Bütün Piliç 59,90 TL
Emin Baton Dana Kavurma 1000 g 899 TL
Dost % 10 Yağlı Yoğurt 1000 g 79,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 279 TL
Otat Tereyağı 1000 g 479 TL
Peynir Atölyesi Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz Peynir 500 g 189 TL
Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 289 TL
Cumhuriyet Dana Pastırma 90 g 189 TL
Bonfilet - Paşalı Et Dana Kıyma 1000 g 575 TL
Namet Dana Döner 450 g 299 TL
Pekfood Ayvalı Lahmacun 400 g 169 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 23.900 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 32.490 TL
TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL
Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL
Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Casper Via S40 Tablet 4.990 TL
Anc Kablsouz Tws Kulaklık 899 TL
Karaoke Mikrofon 599 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Led Işıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL
Dijital Baskül Siyah 399 TL
Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL
Arnica El Blender Set Inox 1.690 TL
2in1 Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kelebek Kurutmalık 719 TL
Ütü Masası 879 TL
4'lü Silikon Spatula Seti 59 TL
Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL
Şekilli Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL
Erzak Saklama Kabı ~550 ml 12 TL
Erzak Saklama Kabı ~1200 ml 22 TL
Erzak Saklama Kabı ~ 1700 ml 29 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL
12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL
Kapaklı Kulplu Sepet ~ 10 L 119 TL
Kapaklı Kulplu Sepet ~6 L 79 TL
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
4'lü Çay Fincan Seti 279 TL
Çaydanlık 749 TL
Krep Tava ~32 cm 329 TL
Sütlük ~14 cm 209 TL
Tava ~28 cm 399 TL
Tava ~24 cm 329 TL
Borcam Sufle Kabı Çeşitleri 65 TL
Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 135 TL
Tereyağ Bıçağı 6'lı 145 TL
Lav 12 Parça Odin Çay Seti 329 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Pijama Takımı 359 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
Yastık Alezi 69 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL
Coco Paspas 149 TL
Dijital Baskılı Halı 119 TL
Dikiş Seti 95 TL
Dikiş İpliği Seti 89 TL
İğneye İplik Geçirme Aparatı 39 TL
Namaz Elbisesi 249 TL
Kadın Termal Külotlu Çorap 159 TL
20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Uzaktan Kumandalı Premium Araçlar 990 TL
Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL
Oyuncak Hamburger Tost Menü 139 TL
Oyuncak Market Sepeti 149 TL
Oyuncak Dozer 195 TL
Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 229 TL
Sevimli Tavşanlar ve Evleri Oyun Seti 199 TL
Oyuncak Bebek 179 TL
Ördekli Yakalama Oyunu 169 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti 159 TL
Figürlü Mikro Bloklar 269 TL