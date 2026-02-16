BİM 17-20 Şubat 2026 aktüel kataloğunu yayınladı: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kelebek kurutmalık, ütü masası, çok amaçlı organizerler...

BİM 17-20 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Ramazan öncesi son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde vatandaşlar toptan fiyatına perakende satış yapan marketlerin kataloglarını incelemeye devam ediyor. BİM 17 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor. İşte 17-20 Şubat BİM aktüel kataloğunun ayırntıları.

1 /10 BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimler belli oldu. Mutfak alışverişini ucuza getirecek 17-20 Şubat BİM indirimli ürünler listesi ve fiyatlar açıklandı. İşte, BİM aktüel ürünler 17-20 Şubat 2026 indirimleri

2 /10 17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER Oyuncaklı Yumurta 35 TL Karpuz&Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 45 TL Patito Patates Cipsi 31 TL Hazarbey Dut Kurusu 100 g 75 TL Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL Nutova Kabak Çekirdeği 200 g 62,50 TL Fellas Kuruyemiş Bar 3x30 g 119 TL Nutella 1 kg 339 TL Hanuta Fındıklı Kremalı Gofret 22x2 g 45 TL Eszet Fındıklı İnce Çikolata 75 g 79 TL Uno 3 Katlı Pasta Keki Çeşitleri 99 TL Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 145 TL























3 /10 17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER Ahududu Aromalı Kolajen 250 g 299 TL Pre-Workout Çeşitleri 250 g 299 TL Kreatin 250 g 299 TL Çikolata Aromalı Protein Tozu 750 g 849 TL %100 Fıstık Ezmesi 330 g 109 TL Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 g 269 TL Sade Glutamin Ahududu Aromalı Bcaa+ 180 g 269 TL Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 75 TL















4 /10 17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER Bütün Piliç 59,90 TL Emin Baton Dana Kavurma 1000 g 899 TL Dost % 10 Yağlı Yoğurt 1000 g 79,50 TL Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 279 TL Otat Tereyağı 1000 g 479 TL Peynir Atölyesi Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz Peynir 500 g 189 TL Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 289 TL Cumhuriyet Dana Pastırma 90 g 189 TL Bonfilet - Paşalı Et Dana Kıyma 1000 g 575 TL Namet Dana Döner 450 g 299 TL Pekfood Ayvalı Lahmacun 400 g 169 TL

























5 /10 20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 23.900 TL LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 32.490 TL TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL Casper Via S40 Tablet 4.990 TL Anc Kablsouz Tws Kulaklık 899 TL Karaoke Mikrofon 599 TL

















6 /10 20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL Led Işıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL Dijital Baskül Siyah 399 TL Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL Arnica El Blender Set Inox 1.690 TL 2in1 Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL



















7 /10 20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Kelebek Kurutmalık 719 TL Ütü Masası 879 TL 4'lü Silikon Spatula Seti 59 TL Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL Şekilli Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL Erzak Saklama Kabı ~550 ml 12 TL Erzak Saklama Kabı ~1200 ml 22 TL Erzak Saklama Kabı ~ 1700 ml 29 TL Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL 12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL Kapaklı Kulplu Sepet ~ 10 L 119 TL Kapaklı Kulplu Sepet ~6 L 79 TL Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

























8 /10 20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4'lü Çay Fincan Seti 279 TL Çaydanlık 749 TL Krep Tava ~32 cm 329 TL Sütlük ~14 cm 209 TL Tava ~28 cm 399 TL Tava ~24 cm 329 TL Borcam Sufle Kabı Çeşitleri 65 TL Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 135 TL Tereyağ Bıçağı 6'lı 145 TL Lav 12 Parça Odin Çay Seti 329 TL



















9 /10 20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Pijama Takımı 359 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL Yastık Alezi 69 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL Coco Paspas 149 TL Dijital Baskılı Halı 119 TL Dikiş Seti 95 TL Dikiş İpliği Seti 89 TL İğneye İplik Geçirme Aparatı 39 TL Namaz Elbisesi 249 TL Kadın Termal Külotlu Çorap 159 TL



















