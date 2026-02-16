Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM 17-20 Şubat 2026 aktüel kataloğunu yayınladı: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kelebek kurutmalık, ütü masası, çok amaçlı organizerler...

BİM 17-20 Şubat 2026 aktüel kataloğunu yayınladı: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kelebek kurutmalık, ütü masası, çok amaçlı organizerler...

11:3516/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

BİM 17-20 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Ramazan öncesi son hazırlıkların yapıldığı şu günlerde vatandaşlar toptan fiyatına perakende satış yapan marketlerin kataloglarını incelemeye devam ediyor. BİM 17 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta yine oldukça fazla ürün seçeneği yer alıyor. İşte 17-20 Şubat BİM aktüel kataloğunun ayırntıları.

BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimler belli oldu. Mutfak alışverişini ucuza getirecek 17-20 Şubat BİM indirimli ürünler listesi ve fiyatlar açıklandı. İşte, BİM aktüel ürünler 17-20 Şubat 2026 indirimleri

17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Oyuncaklı Yumurta 35 TL

Karpuz&Çilek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 45 TL

Patito Patates Cipsi 31 TL

Hazarbey Dut Kurusu 100 g 75 TL

Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL

Nutova Kabak Çekirdeği 200 g 62,50 TL

Fellas Kuruyemiş Bar 3x30 g 119 TL

Nutella 1 kg 339 TL

Hanuta Fındıklı Kremalı Gofret 22x2 g 45 TL

Eszet Fındıklı İnce Çikolata 75 g 79 TL

Uno 3 Katlı Pasta Keki Çeşitleri 99 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Kola 6x330 ml 145 TL












17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Ahududu Aromalı Kolajen 250 g 299 TL

Pre-Workout Çeşitleri 250 g 299 TL

Kreatin 250 g 299 TL

Çikolata Aromalı Protein Tozu 750 g 849 TL

%100 Fıstık Ezmesi 330 g 109 TL

Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 g 269 TL

Sade Glutamin Ahududu Aromalı Bcaa+ 180 g 269 TL

Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 75 TL








17 ŞUBAT SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Bütün Piliç 59,90 TL

Emin Baton Dana Kavurma 1000 g 899 TL

Dost % 10 Yağlı Yoğurt 1000 g 79,50 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 299 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 279 TL

Otat Tereyağı 1000 g 479 TL

Peynir Atölyesi Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz Peynir 500 g 189 TL

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 289 TL

Cumhuriyet Dana Pastırma 90 g 189 TL

Bonfilet - Paşalı Et Dana Kıyma 1000 g 575 TL

Namet Dana Döner 450 g 299 TL

Pekfood Ayvalı Lahmacun 400 g 169 TL













20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 65 İnç QLED Google TV 23.900 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell TV 32.490 TL

TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL

Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL

Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Casper Via S40 Tablet 4.990 TL

Anc Kablsouz Tws Kulaklık 899 TL

Karaoke Mikrofon 599 TL









20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Led Işıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL

Dijital Baskül Siyah 399 TL

Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

Arnica El Blender Set Inox 1.690 TL

2in1 Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL










20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Ütü Masası 879 TL

4'lü Silikon Spatula Seti 59 TL

Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

Şekilli Silikon Çikolata Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Erzak Saklama Kabı ~550 ml 12 TL

Erzak Saklama Kabı ~1200 ml 22 TL

Erzak Saklama Kabı ~ 1700 ml 29 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL

12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL

Kapaklı Kulplu Sepet ~ 10 L 119 TL

Kapaklı Kulplu Sepet ~6 L 79 TL

Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL













20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4'lü Çay Fincan Seti 279 TL

Çaydanlık 749 TL

Krep Tava ~32 cm 329 TL

Sütlük ~14 cm 209 TL

Tava ~28 cm 399 TL

Tava ~24 cm 329 TL

Borcam Sufle Kabı Çeşitleri 65 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 135 TL

Tereyağ Bıçağı 6'lı 145 TL

Lav 12 Parça Odin Çay Seti 329 TL










20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Pijama Takımı 359 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Yastık Alezi 69 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

Coco Paspas 149 TL

Dijital Baskılı Halı 119 TL

Dikiş Seti 95 TL

Dikiş İpliği Seti 89 TL

İğneye İplik Geçirme Aparatı 39 TL

Namaz Elbisesi 249 TL

Kadın Termal Külotlu Çorap 159 TL











20 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Uzaktan Kumandalı Premium Araçlar 990 TL

Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

Oyuncak Hamburger Tost Menü 139 TL

Oyuncak Market Sepeti 149 TL

Oyuncak Dozer 195 TL

Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 229 TL

Sevimli Tavşanlar ve Evleri Oyun Seti 199 TL

Oyuncak Bebek 179 TL

Ördekli Yakalama Oyunu 169 TL

Manyetik Tablet Alfabe Seti 159 TL

Figürlü Mikro Bloklar 269 TL












#bim
#bim aktüel
#bim kataloğu
#bim indirimleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi