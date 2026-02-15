TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, ilan edilen resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. Milyonlarca başvuru sahibinin yakından takip ettiği TOKİ kura tarihleri, her gün ayrı ayrı gündeme geliyor. Vatandaşlar, Bugün 500 bin konut kurası var mı? Bu hafta hangi ilin TOKİ kurası çekilecek? sorusuna yanıt ararken, il il TOKİ kura çekiliş tarihleri de yoğun ilgi görüyor. İşte Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Diyarbakır, Çorum, Burdur, Denizli, Osmaniye 500 bin konut TOKİ hak sahipliği kurası takvimi.

2 /11 Eskişehir TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Eskişehir TOKİ 500 bin sosyal konut kurası 16 Şubat'ta OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECAT AKDENİZ AKGÜN KONFERANS SALONU'NDA saat 11:00’da çekilecek.



3 /11 TOKİ Karaman kurası ne zaman çekilecek? 500 bin sosyal konut Karaman TOKİ kurası 16 Şubat'ta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saat 15:00’te çekilecek.

4 /11 Konya TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Konya TOKİ kurası 17 Şubat'ta Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda saat 11:00’de çekilecek.

5 /11 Sakarya TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Sakarya sosyal konut kurası 17 Şubat'ta Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde saat 11:00’de yapılacak.

6 /11 Diyarbakır TOKİ konut kura çekilişi ne zaman? 500 bin sosyal konut Diyarbakır TOKİ kurası 19 Şubat'ta DİCLE ÜNİVERSİTESİ, 15 TEMMUZ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, ZİYA GÖKALP SALONU'NDA saat 11'00'de çekilecek.

7 /11 Çorum TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Çorum sosyal konut kurası 23 Şubat'ta ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASI KÜLTÜR VE KONFERANS SALONU'NDA saat 11:00’de yapılacak.

8 /11 Burdur TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Burdur sosyal konut kurası 26 Şubat'ta saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

9 /11 Denizli TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Denizli sosyal konut kurası 27 Şubat'ta saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

10 /11 Osmaniye TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Osmaniye sosyal konut kurası 27 Şubat'ta MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA saat 11:00’de gerçekleştirilecek.