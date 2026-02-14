Bordo-mavililerin gollerini ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52 yaparak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

6' Nwaiwu'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Ernest Muci, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden Ederson'un üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.

Maç öncesinde Papara Park’ta özel bir etkinlik düzenlendi. DJ Burak Yeter'in Trabzonspor için hazırladığı özel eserlerle taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.