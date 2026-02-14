Fenerbahçe, Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik üç puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Asensio attı. Trabzonspor'un gollerini 6. dakikada Muçi ve 43. dakikada Onuachu kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Bordo-mavililerin gollerini ise 6. dakikada Ernest Muçi ve 43. dakikada Paul Onuachu attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52 yaparak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Trabzonspor 45 puanla 3. sırada yer alırken lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Fırtına, ligin 23. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem, Talisca.
6' Nwaiwu'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Ernest Muci, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden Ederson'un üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.
15' İsmail Yüksek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
24' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda baraja çarpan top kornere çıktı.
34' Asensio'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanında sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
43' Lövik'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Paul Onuachu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.
48' Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Marco Asensio, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-3.
65' Marco Asensio'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
67' Ernest Muci'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Ederson topu kornere çelmeyi başardı.
77' Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
85' Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.
88' Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.
Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.
Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarının alınmadığı stadyumda misafir takım tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.
Maç öncesinde Papara Park’ta özel bir etkinlik düzenlendi. DJ Burak Yeter'in Trabzonspor için hazırladığı özel eserlerle taraftarlar keyifli anlar yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu protokol tribünde karşılaşmayı izledi.
Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.