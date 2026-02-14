Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

20:3114/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor'un gol öncesinde le beklediği pozisyon
Trabzonspor'un gol öncesinde le beklediği pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev randevuda Fenerbahçe, 15. dakikada eşitliği yakaladı. Gol öncesinde topun İsmail Yüksek'in eline çarptığı yönünde itirazlar oldu. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda VAR'dan gelen karar ile golü verdi. Peki, Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefes kesen bir derbi yaşanıyor. Trabzonspor, evinde Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın henüz 6. dakikasında ev sahibi Trabzonspor, Ernest Muçi'nin aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Ancak Fenerbahçe, 15. dakikada Anderson Talisca ile skoru 1-1'e getirdi. Golün öncesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı: Topu İsmail Yüksek'in elle (hatta bazı yorumlara göre koluyla) kontrol ettiği iddia edildi ve bu hareketin asist niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu gol olarak onayladı ve eşitlik sağlandı. Eski hakemler bu pozisyon yorumladı.

Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Serdar Akçer:
'Golden önce elle oynama yok. Topun temas ettiği nokta ihlal noktası değil.'
Deniz Ateş Bitnel:
'Fenerbahçe ‘nin golü öncesi herhangi bir ihlal yok…!'
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)