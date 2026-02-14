Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefes kesen bir derbi yaşanıyor. Trabzonspor, evinde Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın henüz 6. dakikasında ev sahibi Trabzonspor, Ernest Muçi'nin aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Ancak Fenerbahçe, 15. dakikada Anderson Talisca ile skoru 1-1'e getirdi. Golün öncesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı: Topu İsmail Yüksek'in elle (hatta bazı yorumlara göre koluyla) kontrol ettiği iddia edildi ve bu hareketin asist niteliği taşıdığı öne sürüldü.