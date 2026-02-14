Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki dev randevuda Fenerbahçe, 15. dakikada eşitliği yakaladı. Gol öncesinde topun İsmail Yüksek'in eline çarptığı yönünde itirazlar oldu. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda VAR'dan gelen karar ile golü verdi. Peki, Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı? İşte eski hakemlerin yorumları...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında nefes kesen bir derbi yaşanıyor. Trabzonspor, evinde Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçın henüz 6. dakikasında ev sahibi Trabzonspor, Ernest Muçi'nin aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Ancak Fenerbahçe, 15. dakikada Anderson Talisca ile skoru 1-1'e getirdi. Golün öncesinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı: Topu İsmail Yüksek'in elle (hatta bazı yorumlara göre koluyla) kontrol ettiği iddia edildi ve bu hareketin asist niteliği taşıdığı öne sürüldü.
Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu gol olarak onayladı ve eşitlik sağlandı. Eski hakemler bu pozisyon yorumladı.
Fenerbahçe'nin golü öncesinde el var mı?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde: