Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

17:4214/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Akyazı'da oynanacak olan kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi karşılaşması BeIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

49 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 45 puana sahip 3. basamaktaki Trabzonspor bugün sahaya kazanmak için çıkıyor.

Bordo-mavililerde zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Ukraynalı oyuncusunun son durumu maç saatinde belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez Trabzon'a götürülmedi.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)