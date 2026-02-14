Trabzonspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Akyazı'da oynanacak olan kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi karşılaşması BeIN Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
49 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 45 puana sahip 3. basamaktaki Trabzonspor bugün sahaya kazanmak için çıkıyor.
Bordo-mavililerde zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Ukraynalı oyuncusunun son durumu maç saatinde belli olacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez Trabzon'a götürülmedi.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Felipe, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.