EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ! SGK’da büyük düzenleme yolda! Emekli maaşları yeniden şekilleniyor

EMEKLİ MAAŞLARINA YILIN İLK ZAMMI YAPILDI

Yılın ilk maaş düzenlemesi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 12,19 oranında artış yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 18,60 olarak belirlendi. Düzenleme sonrası en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya yükselirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 20 bin TL oldu. Kök aylığı düşük kalan yaklaşık 5 milyon emeklinin geliri, memur zammı oranına eşitlenerek artırıldı. Dul ve yetim aylıkları da hisse oranlarına göre 20 bin TL taban maaş üzerinden hesaplanmaya başlandı.