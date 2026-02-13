Yeni Şafak
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 13 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati Diyanet cuma vakitleri

Cuma namazı saatleri 13 Şubat 2026 Cuma günü ibadet görevini gerçekleştirmek üzere camilere akın edecek binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan saatleri sayfasında yerini aldı. Cuma gününde Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde paylaştık. İşte 13 Şubat 2026 Cuma namazı vakitleri...

İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. 13 Şubat 2026 Cuma günü ibadet görevini gerçekleştirmek üzere cuma namazına katılacak olan kişiler ezan saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta cuma namazı ne zaman kılınacak?

13 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İstanbul'da 13 Şubat Cuma namazı saat 13:23'de kılınacak.


13 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İzmir'de 13 Şubat Cuma namazı saat 13.31'de kılınacak.






13 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


Ankara'da 13 Şubat Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.


DİYANET 13 ŞUBAT 2026 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İSTANBUL:13:23

ANKARA:13:08

İZMİR: 13:31


81 İLDEKİ CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN




CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?


Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.


CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?


Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).


