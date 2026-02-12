Yeni Şafak
İBB'de toplu taşımaya zam

20:1912/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşımaya yüzde 20 zam yapılmasını içeren teklifi oy çokluğuyla kabul etti. Tek basım tam bilet 35 liradan 42 liraya, aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

