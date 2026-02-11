Yeni Şafak
Diyarbakır TOKİ kura çekiliş takvimi: TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?

14:5311/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ kura takvimi kapsamında merakla beklenen, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ve Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sürecine ilişkin ayrıntılar da hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından yürütülen proje çerçevesinde Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek olup, konutların hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek; kura çekimi, ilan edilen tarihte noter huzurunda ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek. TOKİ Diyarbakır kura çekiliş tarih belli oldu. Peki TOKİ Diyarbakır kurası ne zaman çekilecek, kuraya katılacaklar listesi açıklandı mı?

TOKİ kura takvimi doğrultusunda Diyarbakır kura tarihi için geri sayım sürerken, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ve Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sürecine ilişkin detaylar hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Diyarbakır’da 12 bin 165 konut inşa edilecek ve konutların hak sahipleri, belirlenen tarihte noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.


TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Diyarbakır için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır için kura çekiliş 19 Şubat'ta saat 11:00'de gerçekleştirilecek.


Diyarbakır TOKİ kura çekiliş tarihi sorgulamak için tıklayın





DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.


TOKİ Diyarbakır kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın



DİYARBAKIR MERKEZ (BAĞLAR,KAYAPINAR) 10000

BİSMİL 300

ÇÜNGÜŞ 47

ÇERMİK 200

ÇINAR 142

DİCLE 100

EĞİL 126

HANİ 300

HAZRO 100

KULP 200

LİCE 150

SİLVAN 500


TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyarbakır'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Diyarbakır'da fiyatlar şu şekilde:

Diyarbakır'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Diyarbakır'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Diyarbakır'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

DİYARAKIR TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.

