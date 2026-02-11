Yeni Şafak
MSÜ sınav giriş yerleri 2026! ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş yerleri 2026! ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

12:01 11/02/2026, Çarşamba
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için kritik süreç devam ediyor. Subay ve astsubay olma hedefiyle başvuru yapan binlerce genç, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını mercek altına aldı. Her gün güncel takvim ve sınav yeri duyurularına dair gelişmeler takip edilirken, “MSÜ sınav yerleri 2026 duyuruldu mu?” sorusu adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

MSÜ sınavı heyecanı sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşip subay veya astsubay olmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini öğrenmek için geri sayıma geçti. Adayların “MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu, her geçen gün daha fazla araştırılıyor.

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla MSÜ sınav giriş belgeleri erişime acımadı. ÖSYM genellikle sınav yerlerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu da 20 Mart'ı işaret ediyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

