MSÜ sınav giriş yerleri 2026! ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı heyecanı sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşip subay veya astsubay olmak isteyen adaylar, sınav giriş belgelerini öğrenmek için geri sayıma geçti. Adayların “MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu, her geçen gün daha fazla araştırılıyor.