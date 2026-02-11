TOKİ tarafından başvurusu toplanan Osmaniye Merkez 5.Etap 656 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 488 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Osmaniye sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Osmaniye Merkez 624 Konut Projesi ve Osmaniye Toprakkale 94/250.000 Sosyal Konut Projesi Kampanyası kapsamında belirlenen hak sahipleri için; Osmaniye Merkez 5.Etap 656 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 3+1 nitelikli 488 adet konutun kurası çekildi. İşte TOKİ Osmaniye sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.