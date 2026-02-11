İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı: Tüm kamu kurumları ve belediyelere talimat verildi

Yazıda, tüm Müslümanlar ve millet için özel bir kıymeti bulunan, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi ikliminin, milletin huzur, kardeşlik, birlik ve beraberliğine çok ciddi katkılar sağladığı belirtildi.

"Ramazan boyunca ilimiz genelinde, tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulması, yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılması, meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmalarının yapılması, başta kaymakamlarımız olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."