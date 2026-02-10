TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı ili için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Çankırı’da inşa edilecek toplam 1753 konut için hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi, başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri.

1 /9 Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Yarın Çankırı için kura çekimi yapılacak. Saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Çankırı kurası ile Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı’da inşa edilecek toplam 1753 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Çankırı kura sonuçları öğrenilecek. İşte TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri.

