Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri

TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri

14:4310/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı ili için kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile Çankırı’da inşa edilecek toplam 1753 konut için hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi, başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri.

Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Yarın Çankırı için kura çekimi yapılacak. Saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Çankırı kurası ile Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı’da inşa edilecek toplam 1753 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Çankırı kura sonuçları öğrenilecek. İşte TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri.

TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#Çankırı
#TOKİ
#Çankırı TOKİ kura çekiliş listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Çankırı kura çekilişi listesi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri