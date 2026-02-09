TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı 2026: TOKİ ilk taksit ödemesi ne zaman yapılır? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları il il taksit ve peşinat tablosu

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini yakından ilgilendiren ödeme planı netleşti. Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek konutlar için sözleşme takvimi, peşinat oranları, aylık taksit tutarları ve 240 aya varan vade seçenekleri belli oldu. İlk taksitlerin ne zaman ödeneceği ve 1+1 ile 2+1 konutların fiyat aralığı da açıklandı.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, ödeme planı ve sözleşme sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Proje, Türkiye’nin tamamında dar gelirli aileleri uzun vadeli ve erişilebilir ödeme koşullarıyla konut sahibi yapmayı hedefliyor. Satışa sunulan evlerin bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor ve yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkânı sunuluyor.
TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Hak sahipleri, kura sonuçlarının ardından TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde ilgili bankalarda sözleşmelerini imzalayacak. Sözleşme sırasında peşinat tutarı yatırılacak ve konutun ödeme süreci resmen başlayacak. Süreç, il ve proje bazında TOKİ tarafından duyurulan takvime göre yürütülecek.
Taksit ödemeleri hangi tarihte başlıyor?
TOKİ sosyal konutlarında aylık taksitler, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ilk ayda ödenecek. Başlangıç taksit tutarları, ilerleyen dönemde yılda iki kez olmak üzere memur maaş artış oranlarına göre güncellenecek.
1+1 ve 2+1 konutların ödeme planı
Anadolu’daki projelerde 55, 65 ve 80 metrekarelik daireler için farklı peşinat ve taksit seçenekleri uygulanacak.
Buna göre 55 metrekare 1+1 dairelerde peşinat 180 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL olarak belirlendi.
65 metrekare 2+1 konutlarda peşinat 220 bin TL, aylık ödeme 8 bin 250 TL olurken;
80 metrekare 2+1 dairelerde peşinat 265 bin TL, taksit ise 9 bin 938 TL seviyesinde olacak.
İstanbul için belirlenen tutarlar
İstanbul’daki TOKİ projelerinde rakamlar diğer illere göre daha yüksek. 55 metrekare 1+1 dairelerde 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL taksit öngörülürken, 65 metrekare 2+1 konutlarda peşinat 245 bin TL, aylık ödeme 9 bin 188 TL olarak açıklandı. 80 metrekare 2+1 dairelerde ise peşinat 295 bin TL, taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.