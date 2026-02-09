TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı 2026: TOKİ ilk taksit ödemesi ne zaman yapılır? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları il il taksit ve peşinat tablosu

İstanbul için belirlenen tutarlar

İstanbul’daki TOKİ projelerinde rakamlar diğer illere göre daha yüksek. 55 metrekare 1+1 dairelerde 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL taksit öngörülürken, 65 metrekare 2+1 konutlarda peşinat 245 bin TL, aylık ödeme 9 bin 188 TL olarak açıklandı. 80 metrekare 2+1 dairelerde ise peşinat 295 bin TL, taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.