Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı: Hangi partinin ne kadar üyesi var, çoğunluk kimde?

Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı: Hangi partinin ne kadar üyesi var, çoğunluk kimde?

9/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı
Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından, Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı da merak konusu oldu.

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, 2019'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde farklı görevler üstlenmişti.

Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımında son durum nedir, hangi partinin ne kadar üyesi var, çoğunluk kimde? sorularına yanıt aranıyor. İşte Keçiören Belediyesi meclis üyeleri dağılımı:

ATİLLA ÇELİK

Cumhuriyet Halk Partisi

HÜSEYİN KARABULUT

Cumhuriyet Halk Partisi

İBRAHİM MERT BEKTAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi

HÜSEYİN KARABULUT

Cumhuriyet Halk Partisi

İBRAHİM MERT BEKTAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi

İbrahim UYAR

Cumhuriyet Halk Partisi

SERKAN BEDİRHANOĞLU

Cumhuriyet Halk Partisi

TOLGA TURGUT

Cumhuriyet Halk Partisi (istifa etti)

FATİH ÜNAL

AK Parti

METİN AKDEMİR

AK Parti

ÖMER FARUK İSLAM

AK Parti

