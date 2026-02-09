Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı: Hangi partinin ne kadar üyesi var, çoğunluk kimde?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından, Başkan Vekili Tolga Turgut ve Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımı da merak konusu oldu.
Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan, 2019'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde farklı görevler üstlenmişti.
Özarslan’ın istifası sonrası Keçiören Belediyesi meclis üyesi dağılımında son durum nedir, hangi partinin ne kadar üyesi var, çoğunluk kimde? sorularına yanıt aranıyor. İşte Keçiören Belediyesi meclis üyeleri dağılımı:
ATİLLA ÇELİK
Cumhuriyet Halk Partisi
HÜSEYİN KARABULUT
Cumhuriyet Halk Partisi
İBRAHİM MERT BEKTAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim UYAR
Cumhuriyet Halk Partisi
SERKAN BEDİRHANOĞLU
Cumhuriyet Halk Partisi
TOLGA TURGUT
Cumhuriyet Halk Partisi (istifa etti)
FATİH ÜNAL
AK Parti
METİN AKDEMİR
AK Parti
ÖMER FARUK İSLAM
AK Parti